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Üsküdar'da Yol Vermeme Tartışması Kavgaya Dönüştü

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Üsküdar'da iki kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri, diğer sürücünün üzerine yürüyerek darbetmeye çalıştı.

Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, ÜSKÜDAR'DA iki kamyonet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerden biri, kamyonetiyle tartıştığı sürücünün önüne kestikten sonra aracından aşağıya indi. Sürücünün tartışmanın ardından üzerine yürüdüğü diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay sabah saatlerinde Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kamyonet sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra sürücülerden biri, tartıştığı sürücünün kullandığı aracın önüne geçti. Yol geçişini engelleyen sürücü aracından aşağıya inerek tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. Öfkeli sürücünün açık olan camdan diğer sürücüyü darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde iki kamyonet sürücüsünün yolda ilerlediği sırada sürücülerden birinin tartıştığı sürücünün aracıyla önünü kestiği anlar görülüyor.Aracından inen sürücünün, diğer sürücünün üzerine yürüyerek aracın camından darbetmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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