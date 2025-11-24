Haberler

Üsküdar'da Yol Verme Meselesi Nedeniylesavaşan Sürücüler Kavga Etti

Güncelleme:
İki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, görüntülerle kaydedildi. Olay, bir sürücünün diğerine çarparak kaza yapmasına ve ardından kavga etmesine neden oldu.

Üsküdar'da iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden yaşanan kavga cep telefonu ve güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kandilli Mahallesi'nde iddiaya göre, sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri aracından inerek, diğer sürücünün kullandığı aracın üzerine yürüdü.

Bu sırada aracında bulunan sürücü, otomobilini ileri sürdükten sonra geri manevra yaparak tartıştığı kişinin aracına çarptı.

Çarpmanın ardından otomobili hasar gören sürücü, diğer sürücüyü aracından indirerek yumrukladı.

Taraflar arasında yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayrıca bölgedeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntülerde, sokakta karşılaşan sürücülerden birinin aracından inmesi, diğer sürücünün de aracıyla önce ilerleyip sonra geri manevra yaparak otomobile çarpması ve taraflar arasında çıkan kavga yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
