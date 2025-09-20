Üsküdar'da Yokuş Aşağı İnen Kamyonet İş yerine Çarptı

Üsküdar'da yokuş aşağı inen kamyonet iş yerine çarptı.

Burhaniye Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak'ta yokuş aşağı inen Mirali Uzman idaresindeki 34 LHN 95 plakalı kamyonet, 3 katlı binanın girişindeki iş yerine çarparak durdu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonucu kamyonet ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, çalışmaların ardından normale döndü.