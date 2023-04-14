Üsküdar'da yarın depremzedeler yararına 'İmzalı Kitaplar Müzayedesi' yapılacak

Üsküdar Sahaflar Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yarın, "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" düzenleyecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, eserlerin satışından elde edilen gelirin tamamı, depremzedeler yararına kullanılmak üzere AFAD'a bağışlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Sahaflar Derneği Başkanı İsmail Bahtiyar İstekli, Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı oluşturan esnaf grubunun kitap müzayedesi yaparak depremzedelere destek olma çabası içinde olduğunu ifade etti.

İstekli, 4 Mart'ta yapılan ilk müzayededeki eserlerin satışıyla elde edilen gelirin depremzedeler yararına AFAD hesabına aktarıldığını belirterek, "15 Nisan'da yine aynı amaçla düzenleyeceğimiz müzayedeye şair ve yazarları da ortak etmeye karar verdik. Bu sefer depremi hisseden imzalarla karşınızdayız. Eser sahiplerinden, müzayedede satışa sunulmak üzere imzalı ve ithaflı kitap istedik. Büyük bir teveccühle karşılaştık. Edebiyatçı, sanatçı, tarihçi gibi her alandan ve düşünceden entelijansiyamızın bu afet karşısında nasıl seferber olduğunu görerek gururlandık, umutlandık." değerlendirmesinde bulundu.

Kitap imzalamama prensibi olan bazı yazar ve şairlerin de eserleri satılacak

İstekli, kitap imzalamama prensibi olan bazı yazar ve şairlerin de müzayedede satışa sunulması amacıyla kitaplarını imzaladıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bazıları kitaplarını sırtlayarak çarşımıza kadar getirdi. Yine bazı yazarlarımız piyasada baskısı olmayan, belki ellerinde kalan son nüshayı vermekten çekinmedi. Çeşitliliği ve heyecanı artırmak amacıyla geçmişte imzalanmış bazı kitapları da müzayedeye dahil etme kararı aldık. İmzalı kitapları satışa sunulacak bu yazarlar arasında Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Kadir Mısıroğlu, Abdülhak Şinasi Hisar gibi artık hayatta olmayan isimlerin yanında Ferit Edgü, İsmet Özel gibi günümüz edebiyatçıları da yer alıyor."

Aralarında Enis Batur, Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Mustafa Kutlu, Selim İleri, İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, İsmail Kara, Erhan Afyoncu, Hilmi Yavuz, Şule Gürbüz, İlber Ortaylı, Nurhan Atasoy, İsmail E. Erünsal, Ali Ayçil, Tanıl Bora ve Hayrettin Karaman'ın da olduğu 70'ten fazla şair ve yazarın deprem ithaflı ve imzalı eseri satışta olacak.