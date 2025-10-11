Haberler

Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı

Üsküdar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü ile birlikte bir kişi daha yakalandı. İkamette yarım kilo uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan ekipmanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu imalatı ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda E.A. (41) gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu, üretimde kullanılan sera havalandırma ve ışıklandırma sistemi ve 4 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sırasında E.A'nın, çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Hükümlünün telefonunda yapılan incelemede, adı geçen şüpheli M.Ç'nin (44) uyuşturucu alışverişine yönelik konuşmalar yaptığı tespit edildi.

Polis ekipleri, M.Ç'yi de evinde gözaltına aldı.

Firari hükümlü E.A. adliyeye sevk edilirken, M.Ç. çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
