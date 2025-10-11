Haberler

Üsküdar'da Uyuşturucu İmalatına Operasyon: İki Gözaltı

Üsküdar'da Uyuşturucu İmalatına Operasyon: İki Gözaltı
İstanbul Üsküdar'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda 555 gram kenevir ile uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

ÜSKÜDAR'da uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda kenevir bitkileri, uyuşturucu üretiminde kullanılan sera sistemi ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti. Adres ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda E.A. (41) isimli şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise 4 kök halinde toplam 555 gram kenevir, şeffaf poşet içinde 40 gram kenevir, uyuşturucu üretiminde kullanılan sera, havalandırma ve ışıklandırma sistemi, 4 fişek ele geçirildi. E.A.'nın yapılan sorgulamasında 'silahlı yağma' suçundan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şüphelinin bir sohbet uygulaması üzerinden M.Ç. (44) isimli kişiyle uyuşturucu ticaretine yönelik yazışmalar yaptığı belirlendi. Bunun üzerine aynı gün M.Ç. de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ç. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. E.A. ise 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

