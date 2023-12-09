Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da Trafik Tehlikesi Yaratan Taksiciye Cezai İşlem

Son Güncelleme:
Abone Ol

Üsküdar'da tesisat borusu taşıyan bir taksici, trafiği tehlikeye düşürdü. Olay sosyal medyada paylaşılınca taksiciye ceza kesildi.

Üsküdar'da trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tesisat borusu taşıyan taksiciye ceza yazıldı.

Üsküdar'da meydana gelen olayda 34 TAC 56 plakalı taksi sürücüsü trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tesisat borusu taşıdı. Taksi sürücüsü tesisat borusunu taksinin sol arka ve sağ ön pencerelerinden dışarıya sarkıtarak taşıdı. Olay, taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, taksicinin A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan A.T.'ye Yükü yoldaki bir şeye takılacak şekilde yükleme maddesinden 909 lira, Saygısızca araç kullanma maddesinden de 436 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güvenlik Ceza Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı? 9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Juventus - Napoli maçı CANLI izle! Juventus - Napoli maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Survivor 2024 kadrosu! Survivor 2024 All Star yarışmacıları belli oldu mu, kimler var? Turabi Survivor'da var mı 2024? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title