Üsküdar'da Trafik Tartışması: Sürücüye 1986 Lira Ceza

Üsküdar'da, trafikte yaşanan tartışmada başka bir sürücünün aracının kapısını açmaya çalıştığı ve cep telefonuna vurduğu belirlenen kişiye toplam 1986 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sanal trafik devriyesi ekiplerince, trafikte seyreden iki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada, Nuh Kuyusu Caddesi'nde, 26 Eylül'de yaşanan olayda 34 KLK 574 plakalı otomobildeki sürücünün M.B. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yollarında duraklamak" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranmaları" maddelerinden toplam 1986 lira para cezası kesildi.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, otomobilinden inen sürücüsü M.B'nin tartıştığı kişinin aracının kapısını açmaya çalışması ve "Kornaya niye basıyorsun?" diyerek, diğer sürücünün cep telefonuna vurması yer aldı.