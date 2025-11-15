Üsküdar'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı
Üsküdar'da park halindeki bir araca çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesi Beykoz istikametinde Fatih Ö. idaresindeki 34 JF 0592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı.
Kontrolden çıkan otomobil, bir binanın duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve yaralanan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobilde alkol şişeleri bulan polis ekipleri, sürücü Fatih Ö'yü gözaltına aldı.