Üsküdar'da Ters Yönde Araç Kullanan Sürücüye Ceza
Üsküdar'da ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü T.S.'ye 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
Üsküdar'da aracıyla ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 10 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Haziran'da bir aracın ters yönde ilerlediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.
Yapılan incelemede, sürücünün aracıyla Üsküdar'daki bir caddede ters şeritte seyrettiği tespit edildi.
Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen sürücü T.S. (44), polis ekiplerince yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 10 bin 260 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel