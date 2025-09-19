Üsküdar'da Tekne ve Gemi Çarpıştı, Can Kaybı ve Çevre Kirliliği Yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Üsküdar'da yolcu taşıyan tekne ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucunda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çarpışmayla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde "Artvin" isimli gemi ile "Kamil Sayın" isimli yolcu motorunun çarpıştığı bilgisi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-3 ve KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarının ivedilikle olay mahalline yönlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"12 kişinin yaralandığı olayın ardından "Kamil Sayın" isimli yolcu motoru Üsküdar İskelesi'ne yanaştırılarak, yaralılar dahil tüm yolcuların tahliye edildiği bilgisi alınmış olup, bahse konu motor KEGM-3 botumuz refakatinde Harem'e yanaşmıştır. 'Artvin' isimli gemi ise KEGM-4 botumuz ve kılavuz kaptan refakatinde Büyükdere'ye intikal etmektedir. Yaşanan olayda can kaybı ve çevre kirliliği meydana gelmemiştir."