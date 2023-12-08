Üsküdar'da Tehlikeli Yolculuk: Taksinin İçinde Metrelerce Uzunlukta Boru Taşıdı

Üsküdar'da bir taksi şoförü, aracının içinde metrelerce uzunluktaki boruyu taşıyarak hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÜSKÜDAR'DA taksinin içinde metrelerce uzunlukta boru taşıyan şoför hem kendini hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bir ucu arka sol camdan diğer ucu da ön sağ camdan çıkan boruyla yolda ilerleyen sürücüyü trafikteki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Tehlikeli yolculuk, Bağlarbaşı Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi'nde görüntülendi. 34 TAC 56 plakalı taksi şoförü bir ucunu arka sol camdan diğer ucunu ise ön sağ camdan çıkardığı metrelerce uzunluktaki boruyu aracıyla taşıdı. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği yolculukta, şoför hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Aynı anlarda aracıyla seyir halinde olan başka bir sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti.