Üsküdar'da Tehlikeli Taksiciye 1345 Lira Cezası
Üsküdar'da aracının arka sol ve ön sağ camından çıkan uzun boruyla trafik akışını tehlikeye düşüren bir taksiciye 1345 lira ceza verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı ve sürücünün tespit edilmesinin ardından ceza uygulandı.
Üsküdar'da aracının arka sol ve ön sağ camından çıkan uzun boruyla trafik akışını tehlikeye düşüren taksiciye 1345 lira ceza verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bir taksinin, araca yüklü boruyla trafik akışını tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracının arka sol ve ön sağ camından çıkan uzun boruyla trafikte seyreden sürücünün A.T. olduğu tespit edildi.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "yükü yoldaki bir şeye takılacak şekilde yüklemek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 1345 lira ceza uygulandı.