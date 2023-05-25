Üsküdar'da Tarihi Cami Çatısında Yangın Çıktı

ÜSKÜDAR'da tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nin çatısında restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, restorasyon çalışmaları devam eden camiinin çatısında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, çatı alev alev yandı. Yangın anlarını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.