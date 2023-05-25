Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Üsküdar'da Tarihi Cami Çatısında Yangın Çıktı

Üsküdar'da Tarihi Cami Çatısında Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Üsküdar'da tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nin çatısında restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

ÜSKÜDAR'da tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nin çatısında restorasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Selman-ı Pak Caddesi'ndeki tarihi Şeyh Devati Mustafa Efendi Camii'nde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, restorasyon çalışmaları devam eden camiinin çatısında kaynak yapıldığı sırada çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangında, çatı alev alev yandı. Yangın anlarını, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Camiye namaz kılmaya gelen Mehmet Aslan, "Abdest almaya indim, bir baktım dumanlar yükseldi. Alev çıkıyordu. Burada çalışma vardı. Galiba kaynak ile çalışıyorlardı. Ondan dolayı yanmaya başladı. Minare söküldü yeniden yapıyorlardı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Polis Arama Kurtarma İtfaiye Üsküdar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title