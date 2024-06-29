Üsküdar'da taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

ÜSKÜDAR'da D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada, taksiye arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ünalan Mahallesi D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Salih B.'nin kullandığı 34 HTH 513 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen 34 TAT 59 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Salih B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.