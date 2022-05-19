İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI - Haberler

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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA SUYLA DOLAN ALT GEÇİTTE TAHLİYE ÇALIŞMASI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'da etkili olan yağmurun ardından suyla dolan alt geçit trafiğe kapatıldı.

ÜSKÜDAR'da etkili olan yağmurun ardından suyla dolan alt geçit trafiğe kapatıldı. Yol Bakım ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte Altunizade'de bulunan alt geçit suyla doldu. Alt geçidi kullanan araçların arıza yapmasını engellemek ve vatandaşların mahsur kalmasını önlemek için alt geçit trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım ekipleri tarafından su tahliye çalışması başlatıldı. Tahliye işlemi süresi boyunca alt geçidin trafiğe kapalı olacağı öğrenildi. Alt geçitteki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altunizade, su, Güncel, Haberler

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