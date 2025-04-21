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Üsküdar'da Sürücüsü Kaçan Araç Duvara Çarptı

Üsküdar'da Sürücüsü Kaçan Araç Duvara Çarptı
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Üsküdar'da kontrolden çıkan bir otomobil, bir binanın bahçe duvarına çarparak hasar verdi. Sürücü, kazanın ardından aracını bırakıp kaçtı, polis kaçan sürücüyü arıyor.

Üsküdar'da bir binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

Ünalan Mahallesi Barajyolu Alt Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 HUJ 852 plakalı otomobil, kaldırımı aşıp bir binanın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvarın bir kısmı yıkılırken, otomobil kaldırım ile binanın bahçesi arasında asılı kaldı.

Sürücü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakarak kaçtı.

Hasar gören araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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