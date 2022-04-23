ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN - Haberler

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ÜSKÜDAR'DA SPOR KULÜBÜNÜN DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'da Selimiye Spor Kulübü'nün deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL DHA - ÜSKÜDAR'da Selimiye Spor Kulübü'nün deposunda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

Üsküdar Selimiye Spor Kulübü'nün deposunda saat 15.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alev alev yanan depoyu söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye, Üsküdar, Yangın, DHA, Güncel, Haberler

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