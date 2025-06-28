Üsküdar'da Sosyal Tesis Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

Üsküdar'da Sosyal Tesis Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üsküdar'da, bir sosyal tesiste çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İstanbul Üsküdar'da, bir sosyal tesiste çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Sahildeki Paşa Limanı Caddesi'nde bulunan sosyal tesis ve eğitim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangının başladığı sırada tesiste bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.

Yoğun dumanın çevreye yayıldığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekiplerince tedbiren ambulansa alınan 2 kişiye müdahale edildi.

Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Dev maçlar şifresiz yayınlanacak
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen'e teklif yapacak takım
Yargıtay, düğün yapmayan kocayı 'tam kusurlu' buldu

Yargıtay'dan emsal karar! Düğün yapmayan kocayı "tam kusurlu" buldu
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.