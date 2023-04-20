ÜSKÜDAR'DA SOKAK KÖPEĞİNE SİLAHLI SALDIRI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Açıl Sokak'ta meydana geldi. Parkta bekleyen sokak köpeği, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından acı içinde kıvranan köpek parktan kaçmaya çalıştı. Yaralı köpeğin kıvrandığını gören bir başka köpek ise hızla yanına geldi. Silah ve köpeğin çıkardığı sesler üzerine dışarı koşan mahalle sakinleri, yaralı köpeği yakalayarak veteriner kliniğine götürdü. Kurşunun köpeğin omuriliğine isabet ettiği belirlendi. Köpeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, mahalle sakinleri polise giderek şikayetçi oldu.

"HAYVANIN ÇIKARDIĞI SESLERİ DUYUNCA ÇIKTIM"

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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