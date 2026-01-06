Haberler

Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı adliyede

Güncelleme:
Üsküdar'da meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin olarak gözaltına alınan 7 şüpheli, adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Olay, uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen bir saldırı sonucu ağır yaralanan bir kişiyi kapsıyor ve soruşturma devam ediyor.

Üsküdar'da bir kişiye yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 30 Aralık 2025'te Üsküdar'da uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Olay

Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 30 Aralık'ta uzun namlulu tüfekle ateş edilen İbrahim Gümüştekin ağır yaralanmış, saldırıya ilişkin yapılan çalışmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
Haberler.com
