Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
30 Aralık 2025'te Üsküdar'da gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye çıkarıldıktan sonra tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Üsküdar'da bir kişiye yönelik silahlı saldırıya ilişkin hakimliğe çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin, 30 Aralık 2025'te Üsküdar'da uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı.

Tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tutuklanmalarına karar verildi.

Olay

Üsküdar Sultantepe Mahallesi'nde 30 Aralık'ta uzun namlulu tüfekle ateş edilen İbrahim Gümüştekin ağır yaralanmış, saldırıya ilişkin yapılan çalışmada 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
