Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 4 Gözaltı ve Tutuklama

İŞYERİNDE SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Üsküdar, Ünalan Mahallesinde 19 Ekim Cumartesi günü meydana geldi. İş yeri sahibi Mehmet D. oturduğu sırada içeri giren maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Mehmet D. yaralanırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olay yerinde 9 mm çapında 3 adet boş kovan bulundu.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada saldırı anının işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde yüzü maskeli, gri kapuşonlu, kırmızı şapkalı bir kişinin içeri girdiği, bir anda silahını çekerek Mehmet D.'ye ateş edip kaçtığı görüldü.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri çalışmalar sırasında mağdur Mehmet D.'nin birkaç gün önce işyerini boşaltması için bir kişi tarafından tehdit edildiği bilgisine ulaştı. Polis olay yerine motosikletle gelip saldırıyı gerçekleştiren H.T.'yi(23) gözaltına alındı. Şüpheliye olay sırasında yardım eden M.A.Y.(17) de kısa sürede yakalandı. İki şüphelinin daha önceden poliste çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

SALDIRININ ÜZERİNDEKİ SİS PERDESİ ARALANDI

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin verdiği bilgiler olayın aydınlanmasını sağladı. Silahlı saldırı olayının geçtiğimiz Mayıs ayında bir kahvehanede sözde barışmak için biraraya gelen ancak çıkan silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayın devamı olduğu belirlendi. Olayda ölen 4 kişinin arkadaşlarının, karşı tarafın sahibi olduğu işyerlerine giderek "Bu dükkanlarda artık kiracı olmayacak. Boş olacak" diyerek dükkanları tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu gelişme üzerine olayın azmettiricisi olduğu tespit edilen ve Mayıs ayındaki olayda hayatını kaybeden bir kişinin oğlu S.Y.K. ile arkadaşı Ö.F.C.'nin yakalanması sonrası, gözaltı sayısı 4'e yükseldi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi