Haberler

Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

30 Aralık 2025'te Üsküdar'da meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan bir kişi için 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 30 Aralık 2025'te Üsküdar'da uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, zanlıların olay yerine araçla gelerek İbrahim Gümüştekin'e silahla ateş ettikleri ve başka araçtaki şüphelilerin eylemi gerçekleştirenlerle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Esenyurt'ta 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda, eylemde kullanılan aracın sürücüsü, uzaktan gözlemleyen ve eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen zanlıların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz

Maduro'nun sağ kolu rengini belli edip televizyondan çağrı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
'Rekor kırdık' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 5 ilimizin adını saydı

"Rekor kırdık" deyip canlı yayında 5 ilimizin adını sıraladı
Venezuela'ya operasyon öncesi Pentagon çevresinde pizza siparişleri artmış

Saldırı öncesi Pentagon çevresinde o siparişler tavan yapmış
Kolombiya, Venezuela sınırına güvenlik güçleri konuşlandırdı

Maduro kaçırıldı, komşu ülke harekete geçti! Ordu sınıra yürüdü
Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Sibirya'ya rakip! Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sıfırın altında 39,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu