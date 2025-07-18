Üsküdar'da Silahlı Kavga: Bir Ölü, Şüpheli Tutuklandı

Üsküdar'da, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki bir evde çıkan ve S.C.Ş'nin yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, silahlı kavga sonrası kaçan şüphelinin, kız arkadaşının Küçükçekmece'deki evine gittiğini tespit etti. Şüpheli Serhat A. (27), söz konusu adresin iki arka sokağında ekiplerce yakalandı.

Çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkça ifadesinin alınması sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Serhat A. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin olayın ardından taksiyle kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.