Üsküdar'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldü, Şüpheli Yakalandı
Üsküdar'da bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.
Üsküdar'da, bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zeynep Kamil Mahallesi'nde dün bir evde çıkan ve S.C.Ş'nin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.
Polis ekipleri silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan şüphelinin, kız arkadaşının Küçükçekmece'deki evine gittiğini tespit etti. Şüpheli Serhat A. (27) söz konusu adresin 2 arka sokağında ekiplerce yakalandı.
Yapılan incelemede zanlının çeşitli suçlardan 8 kaydı olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin olay sonrasında taksiyle kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.