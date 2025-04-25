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Üsküdar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Üsküdar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Tutuklama
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Üsküdar'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı. Olay, bir tartışmanın ardından gelişti.

Üsküdar'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi'nde 41 yaşındaki Cihan A, 20 Nisan'da tartıştığı kişi tarafından yumruklandı. Yere düşen ve daha sonra silahla ateş açılması sonucu yaralanan Cihan A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliler V.Y. (22), İ.Y. (21), T.Y. (24), S.Y. (26) ve A.F.Y'yi (19) gözaltına aldı.

Polisin yaptığı araştırmada, şüphelilerden V.Y'nin Cihan A'ya yumruk attığı, İ.Y'nin ise silahla ateş ettiği tespit edildi.

İfadesi alınan şüpheliler, Cihan A'nın "Siz mahallede neden dolaşıyorsunuz?" şeklindeki sözleri üzerine tartışmanın başladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Y. ve V.Y, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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