Üsküdar'da Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

ÜSKÜDAR'da 6 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçarak yandaki iki binanın üzerine uçtu. Olayda yaralanan kimse olmazken, itfaiye ekipleri çatıdaki parçaları temizledi.

Olay saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Ay Işığı Sokak üzerindeki 6 katlı bir binanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatının parçaları, Yalı Sokak'taki 2 binanın üzerine düştü. Binalarda yaşayanların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık ve zabıta ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İtfaiye ekipleri, binaların üzerindeki parçaları temizlerken, zabıta da çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay nedeniyle 3 binada hasar oluştu.

Yaşananları anlatan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Hilmi Somuncu, "Yaklaşık 2 saat önce Ay Işığı Sokak'taki bir binanın çatısı uçtu. Hemen itfaiyeye haber verdik ve belediyeye haber verdik. Anında geldiler, sağ olsunlar. Şu anda Yalı Sokak'ta bulunan 2 binanın üzerine uçtuğu için, oraları temizletiyoruz. Herhangi bir yaralı yok. Yolları kestik, tedbirimizi aldık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Araçlara da gelmedi. Sadece evlerde hasar var. Çatıları uçtu. Uçan çatı da diğer Yalı Sokak'ta 2 binanın üzerine düştü. Onlarda da büyük bir zarar var" dedi.