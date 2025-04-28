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Üsküdar'da Şiddetli Rüzgar 6 Katlı Binanın Çatısını Uçurdu

Üsküdar'da Şiddetli Rüzgar 6 Katlı Binanın Çatısını Uçurdu
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Üsküdar'da etkili olan şiddetli rüzgar, 6 katlı bir binanın çatısının uçmasına neden oldu. Copan çatı parçaları, bitişik binaların üzerine savruldu. Olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu.

Kent genelinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ay Işığı Sokak'taki 6 katlı binanın çatısının bir bölümü rüzgar nedeniyle uçtu.

Yerinden kopan parçalar, Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı, kopan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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