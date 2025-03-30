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Üsküdar'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

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Üsküdar'da, seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'da, seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

D-100 kara yolu Çamlıca-Anadolu Kavşağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde seyreden otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Otomobilin yanması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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