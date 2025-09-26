Haberler

Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Üsküdar mevkisinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Otomobili emniyet şeridine yanaştıran sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, polis ekipleri de otoyolda güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, otomobilin yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti

Ümit Özdağ olası bir erken seçimde tarafını belli etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.