Haberler

Üsküdar'da Otomobilin Motor Kısmında Yangın Çıktı

Üsküdar'da Otomobilin Motor Kısmında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

ÜSKÜDAR'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın saat 07: 45 sıralarında D-100 Kara yolu Altunizade mevkii'nde çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne seyreden 34 HKY 464 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.