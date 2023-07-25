Üsküdar'da Servis Minibüsü Kontrolden Çıkarak Bariyerleri Aştı

Üsküdar'da rampa aşağı ilerlerken kontrolden çıkan bir servis minibüsü, bariyerleri aşarak bir binanın otoparkına düştü. Sürücü, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza saat 07.45 sıralarında Küplüce Mahallesi Eylül Sokak'ta meydana geldi. Rampa aşağı ilerleyen Osman Demirci idaresindeki 34 LBE 366 plakalı servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Servis minibüsü bariyerleri aşarak, 2 metre yükseklikten binanın otoparkına düştü. Servis minibüsü binanın duvarına çarparak durabildi. Sürücü araçta sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

"AĞAÇLARI KESİYOR, BARİYERLERİ AŞIYOR; UÇARAK BİNAYA VURUYOR"

Görgü tanığı İbrahim Şahin "Yukarıdan inerken fren tutmadı herhalde. Biz sesi duyduk sese indik. Otoparka düştü .Ağaçlar kurtardı. Ağaçlar olmasaydı daha kötü olacaktı. Sadece şoförü gördük. Aracın altı boşluk. Arkadaşlar düşmesin diye destek veriyor yoksa minibüs düşecek. Burası hep araba oluyordu. Allah kordu yine " dedi. Şener Karabulut ise, "Sese geldik buraya. Bu binanın otoparkı burası. Buralarda araç olurdu. Yukarıdan herhalde hızlı gelmiş. Ağaçları kesiyor bariyerleri aşıyor uçarak binaya vuruyor. Sonra da yere düşüyor. İşe gidilen saatlerde kimse geçmemiş. Yoksa çok kişiyi buradan alırdı. Allah korumuş ." diye konuştu. Minibüsün çarptığı dairede oturan Cafer Gökçe ise, "Eve araba girdi dediler şimdi içeri gideceğim bakacağım hasar nedir diye. Eşim evdeydi çok korkmuş ve panik olmuş" şeklinde konuştu. Ekiplerin çalışmasının ardından kaza yapan servis minibüsü çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.