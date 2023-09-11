Üsküdar'da Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu törenle açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Cambaz'ın isminin verildiği ve deprem riski nedeniyle yıkılıp yeniden yaptırılan ilkokulun açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.

Üsküdar'da Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu'nun açılış töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törende öğrencilerin halk oyunları gösterisi ve şiir okumaları gerçekleşti.

Törende konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, deprem riski nedeniyle yıkılmasına karar verilen okula topyekün bir seferberliğin sonucunda kavuşulduğunu söyledi.

Şehit Mustafa Cambaz isminin önemli olduğunu dile getiren Türkmen, "15 Temmuz akşamı Çengelköy'e koşan ilk vatan evlatlarından birisi Mustafa Cambaz, ne yazık ki hain FETÖ'cülerin kalleş kurşunlarına hedef oldu ve oracıkta şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Başta 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle şükranla yad ediyoruz. Allah rahmet eylesin. Onlar bu cennet vatanı bize armağan ettiler. Bugün bu okulumuzdan hür ve özgür bir şekilde çocuklarımız velilerimiz ve öğretmenlerimizle bir heyecan yaşıyorsak bu heyecanı şehitlerimize borçluyuz. " değerlendirmesini yaptı.

Türkmen, 1071'den bugüne kadar bütün şehitlerin bu toprakları kanlarıyla suladığını anlatarak, şehitlere layık olmak ve bu toprakları daha müreffeh bir hale getirme adına çok çalışacaklarını ifade etti.

Üsküdar'daki çocukların çok şanslı olduğunu belirten Türkmen, Türkiye'de ve İstanbul'da bir ilk olarak Üsküdar'da Çocuk Köyü açılacağını anlattı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Şehit Mustafa Cambaz İlkokulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından ilk zilin çalmasıyla öğrenciler sınıflarında dersbaşı yaptı.