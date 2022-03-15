Son dakika: Restoranda 'fazla yakınlaşmayın tartışması' kamerada

Üsküdar'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Olaya diğer müşteriler de dahil olurken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, 'Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız' diyerek uyarıda bulundu. Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler ise kafe personeline tepki gösterdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)