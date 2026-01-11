Haberler

Üsküdar'da bir parkta yaşanan kavgaya ilişkin 10 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Üsküdar'da bir parkta çıkan kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üsküdar'da bir parkta yaşanan kavgaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir parkta çıkan kavgayla ilgili çalışma yapıldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 10 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından emniyetteki işlemleri devam ediyor.

