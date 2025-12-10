Üsküdar'da park halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar'da Selami Ali Mahallesi'nde park halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Selami Ali Mahallesi Ekmekçibaşı Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 KFZ 667 plakalı hafif ticari araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel