Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da park halindeki cipte çıkan yangın otomobile de sıçradı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Üsküdar'da park halindeki bir cipte çıkan yangın, önünde bulunan bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü ancak cip ve otomobilde hasar oluştu.

ÜSKÜDAR'da park halindeki cipte başlayan yangın, önünde bir otomobile de sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Murat Reis Mahallesi Yeni Dersane Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde park halinde bulunan 38 HZ 363 plakalı cip, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler önünde park halinde bulunan 34 DRC 966 plakalı otomobile de sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, cip ve otomobil de hasar oluştu.

DEVRİYE ATAN POLİSLER FARKETTİ

Otomobil sahibi Kerim Eraslan, Biz uyuyorduk çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polisler fark etti. Polis megafonlarla mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk, uyandık. Yani kundaklamamı normal bir yanmamı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Adalara nasıl gidilir fiyat 2022 İmalı sözler 2024: Sevgiliye, kocaya imalı sözler! En imalı sözler nelerdir? Resimli imalı sözler, kısa imalı sözler 20 Mart hangi burç? 20 Mart Balık burcu mu yoksa Koç burcu mu? 20 Mart günü doğanların burcu nedir? 20 Mart burç özellikleri neler? 19 Mart hangi burç? 19 Mart günü doğanların burcu nedir? 19 Mart gününün yükselen burçları ve saatleri nelerdir? 19 Mart burç özellikleri neler? 18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir? 17 Mart hangi burç? Doğum tarihi 17 Mart olan kişinin burcu ne olur? 17 Mart gününün yükselen saatleri ve burçları nelerdir? 17 Mart burç özellikleri Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde? Tam kare sayılar | 1000'e kadar olan tam kare sayılar nelerdir? Tam kare doğal sayılar kaçtır? Kareköklü sayılar nelerdir? Rüyada dut ağacı görmek nedir? Rüyada dut görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz dut görmek, kırmızı dut görmek, kara dut görmek! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 2 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Spontane nedir? Spontane ne demektir? Spontane TDK anlamı nedir? Oğuz Erge kimdir? Taksici Oğuz Erge öldü mü? 1 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İzmir'de vurulan taksici öldü mü, yaşıyor mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title