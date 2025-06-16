Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' düzenlendi

ÜSKÜDAR Meydanı'nda, Saadet Partisi tarafından ' Gazze ablukada, insanlık ayakta' temalı 'Özgür Gazze Mitingi' düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'nda, Saadet Partisi tarafından düzenlenen 'Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta' temalı Özgür Gazze Mitingi düzenlendi. Mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi İl başkanı Tuğrul Yalçınkaya, İyi Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Hamas temsilcisi Macit el Kuteyşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BUGÜN FİLİSTİN'İ KORUYAMAZSAK, YARIN TÜRKİYE'Yİ KORUMAK ZORUNDA KALACAĞIZ'

Mitingde konuşma yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Biz bugün buradayız. Çünkü bir halkın kalarak ölmesi ya da hicret ederek yurtsuz kalmak arasında bırakılmasına bizim tahammülümüz kalmadı. Gazze'ye bir şişe suyun, bir çuval unun girmesine engel olan İsrail'in küstahlığına tahammülümüz kalmadı. Dünyanın her yerinde vicdan sahibi insanlar, Filistin halkının yanında yer alırken hükümetlerin İsrail'in yanında saf tutmasına tahammülümüz kalmadı. Bu meydandaki inançtan ve heyecandan aldığım cesaretle söylüyorum ki; ey zalimler, ey siyonistler, ey ırkçı emperyalistler, kaybedeceksiniz, yenileceksiniz. Çocukları öldürmeye yeten toplarınız, tanklarınız vicdanları öldürmeye yetmiyor, yetmeyecek. Esir almaya çalıştığınız Gazze, özgürlüğün, yok etmeye çalıştığınız Gazzeliler yeniden dirilişin kıvılcımı olacaklar. Açık söylüyorum. Eğer bugün Gazze'yi koruyamazsak, bugün Filistin'i koruyamazsak, yarın Türkiye'yi korumak zorunda kalacağız" diye konuştu.

'GAZZE ABLUKADAYSA İNSANLIK AYAKTADIR'

Arıkan, "Gazze'deki katliamın boyutu o kadar büyük ki, resmi rakamlar 50 bin dese de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Gazze'de katledilen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini söylüyor. Tüm bunlar karşısında diyoruz ki, Gazze ablukadaysa Türkiye ayaktadır. Bu meydan bunun ispatıdır. Türkiye'nin dört bir yanından koşup gelen vicdanlı insanlar bunun ispatıdır. Yine buradan tüm dünyaya diyoruz ki, Gazze ablukadaysa insanlık ayaktadır. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri için Trump hayranlığı, İsrail dostluğu tarihi ve ölümcül bir hatadır. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de yaşayan herkes hiçbir ayrım gözetmeksizin, emperyalist işgal karşısında, soykırım karşısında, Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır. Böyle bir anda iktidarın yapması gereken bir sivil toplum kuruluşu gibi hareket etmek değil, sorumluluk almaktır. Biz bugün Üsküdar Meydanı'nda iktidarın somut somut adımlar atmasını istemek için toplandık. Uluslararası sistem bu soykırımı durdurmak bir yana, katillere meşrutiyet sağlayan bir seyirci pozisyonunda duruyor. Tam da bu sebeple 2 önemli çağrımızı, 2 önemli teklifimizi burada bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Biz Saadet Partisi olarak diyoruz ki; Gazze'de akan kanı durdurmak için, insani yardım ulaştırmak için, sivilleri korumak için, ablukayı kırmak için Türkiye'nin öncülüğünde uluslararası Gazze barış gücü derhal kurulmalıdır. Bu barış gücüne yalnızca İslam ülkeleri değil, Latin Amerika'dan Günay Afrika'ya vicdanı olan zulme karşı duran tüm ülkeler katılacaktır. Bizim bu çağrımız bir savaş çağrısı değil. Bu çağrımız soykırıma karşı insanlık cephesi çağrısıdır. Saadet Partisi olarak 2'inci çağrımız şudur; Gazze'deki zulme soykırım suçuna karşı duran tüm ülkelerin katılımıyla, her ülkeden birer geminin yer alacağı yeni bir ulusalcı insani yardım filosu bir an önce oluşturulmalıdır. ve biz bir kez daha burada açık bir şekilde ilan ediyoruz. Türkiye'nin öncülük edeceği uluslararası bir filo oluşturulduğu takdirde Türkiye'den çıkacak ilk gemiye Saadet Partisi olarak biz öncülük etmeye hazırız" dedi.

'BİNLERCE FİLİSTİNLİ ÇOCUK 'BABA' DİYEMİYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı konuşmada, uluslararası toplumun Gazze için kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Bugün binlerce Filistinli çocuk 'Baba' diyemiyor. Filistinli babalar, kaybettikleri evlatlarının mezarları başında gözyaşı döküyor. Filistinli çocukları babasız, babaları evlatsız bırakan dünyanın en büyük insanlık suçunu lanetliyorum, kınıyorum. Bugün buradaki birliktelik umutlarımızı yeşertmektedir. Filistin halkı için mücadele eden hem Türkiye'de kenetlenme hem de uluslararası toplumun kenetlenmesi en büyük ihtiyacımızdır. Bu kapsamda partimiz tüm girişimlerde bulunmaktadır. Buna da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

'TRUMP VE YÖNETİMİ GAZZE'DEKİ KATLİAMLARIN DESTEKÇİSİDİR'

Özgür Özel, "Bir yandan İsrail ile ticaret cayır cayır devam ederken, Gazze'ye makarna götürülmesine bile izin verilmiyor. En son insani yardım taşıyan Madleen gemisini engellediler, durdurdular. İçindeki direnişçiler, aktivistler gözaltına alındılar. Ancak biz buradan hep beraber gür bir sesle haykırıyoruz; Trump ve yönetimi Gazze'deki katliamların destekçisidir, savunucusudur, müsebbibidir. İsrail'in önünü açan herkes bu katliamlarda pay sahibidir. İsrail'e küçük harflerle konuşanlar, Trump karşısında tamamen suspus durumdalar. Bugün bu meydan, vicdanların buluştuğu bir meydandır. Dünya tarihi bir dönemeçten geçmektedir ve bu kavşakta şahsi menfaati değil, parti menfaatlerini değil, hakkı ve adaleti savunanlar hep bir arada ve hep güçlü durmak zorundadır. Kötülük nereden gelirse gelsin, bir arada durmak zorundayız. Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Bugünün güçlülerinin, masumları ezmesine karşı; inançlı, vicdanlı, ahlaklı insanlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİR ÜLKE KÖTÜ GÜNDE BİRLİK OLMAK İSTİYORSA, İYİ GÜNDE AYRIM YAPMAMALIDIR'

Özel, "Ülkemizin çevresi adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Türkiye olarak hem kendi vatandaşlarımız için, hem de Filistin'deki ve bölgemizdeki tüm mazlumlar için güçlü olmaya, güçlü durmaya kararlıyız. İç cephemizi elbette sağlam tutmalıyız. Bunun yolu demokrasiye ve adalete bağlı kalmak, sahip çıkmaktır. Bir ülke kötü günde birlik olmak istiyorsa, iyi günde ayrım yapmamalıdır. Devletin terazisi herkesi eşit tartmalıdır. Adalet kimseye ayrıcalık tanımayacaktır. Birliğimizi, siyasi rakiplere kumpas kurarak, muhaliflere düşman hukuku uygulayarak sağlayamayız. Birliğimizi ancak ve ancak adaletle sağlarız. Hukuka dönüş artık Türkiye için tercih değil, bir zorunluluktur. Hiç kimsenin kendi menfaati için Türkiye'nin birliğini zayıflatmaya, iç cepheyi güçsüzleştirmeye, iç barışı bozmaya hakkı yoktur." dedi.

'BU SAVAŞ İNSANLIK İLE İSRAİL ARASINDADIR'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Aynı şeyi söylüyorum. Denizden nehire özgür Filistin kurulana kadar her Filistinli'nin cihat etmek hem hakkı, hem vazifesidir. Onlara yardım etmek de bizim üzerimize hem tarihi hem ilahi bir görevdir. Savaşın İsrail ve Gazze ya da İsrail'le Filistin olduğunu zannedenler de yanıldı. Biz o zaman da söyledik. Bu savaş Hamas'la İsrail arasında değildir. Gazze'yle İsrail arasında değildir. Araplarla İsrail arasında da değildir. Bu savaş insanlık ile İsrail arasındadır. Kudüs bizim için İstanbul'dur. Kudüs bizim için Konya'dır. Kahramanmaraş'tır, Gaziantep'tir, Diyarbakır'dır. Son olarak sözümüz, Filistinli kardeşlerimize, Gazzeli kardeşlerimize buradan İstanbul'dan sesleniyoruz; Asla yalnız değilsiniz" şeklinde konuştu.

'GAZZE FİLİSTİN İÇİN DİRENENLERİNDİR'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Buradan tüm tarafları çağrım. Bu son İran İsrail savaşıyla alakalı. Derhal müzakere masasına dönülmelidir. Çağrım daha fazla masum insan ölmeden tarafsız arabulucularla diplomasinin çalıştırılması ve silahların susturulmasıdır. Gazze, Gazzelillerindir. Gazze Filistin için direnenlerindir" dedi.