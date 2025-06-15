Üsküdar'da 'Özgür Gazze Mitingi' düzenlendi

Saadet Partisince, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve ablukasına karşı Üsküdar'da "Gazze Ablukada, İnsanlık Ayakta" temalı "Özgür Gazze Mitingi" düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Hamas temsilcisi Macit el Kuteyşi de katıldı.

Parti liderleri, Filistin bayraklarıyla süslenen tekneler eşliğinde Balat'tan Üsküdar'a vapurla geldi.

CHP Genel Başkanı Özel, mitingdeki konuşmasında, tüm babaların Babalar Günü'nü kutlayarak, binlerce Filistinli çocuğun "Baba" diyemediğini, Filistinli babalarınsa kaybettikleri evlatlarının mezarları başında gözyaşı döktüğünü söyledi.

Filistinli çocukları babasız, babaları evlatsız bırakan dünyanın en büyük insanlık suçunu lanetlediğini ve kınadığını dile getiren Özel, Filistin davasını kendi davası olarak sahiplenen bir parti olduklarını belirtti.

Özel, "Bizim çizgimiz, tam bağımsız Türkiye diyerek yürüyen Özgür Filistin için El Fetih kamplarında direnen Deniz Geçmiş ve arkadaşlarının çizgisidir. Bizim duruşumuz, üçüncü genel başkanımız Başbakan Bülent Ecevit'in Yaser Arafat ile kurduğu dostlukla muhafaza edilmektedir." ifadesini kullandı.

CHP'nin aynı ruhla bugün de kardeş Filistin halkının yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini aktaran Özel, "Bugün buradaki birliktelik umutlarımızı yeşertmektedir. Filistin halkı için mücadele eden, hem Türkiye'de kenetlenme hem de uluslararası toplumun kenetlenmesi en büyük ihtiyacımızdır. Bu kapsamda partimiz gerekli tüm girişimlerde bulunmaktadır. Buna da devam edeceğiz." diye konuştu.

"Barışı, hakkı, adaleti savunmayı sürdüreceğiz"

Özel, Filistin'in on yıllardır İsrail zulmü altında olduğunu kaydederek, "Son olarak 8 Ekim 2023'ten bu yana, 600 günden fazladır Gazze topraklarında katliam vardır. Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 binden fazla sivil katledilmiştir. Tüm bunlar İsrail'in azgınlığına, dünyanın yeterli tepkiyi göstermediği için yaşanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kötülük nereden gelirse gelsin bir arada durulmasının zorunlu olduğunu ifade eden Özel, "Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Bugünün güçlülerinin masumları ezmesine karşı inançlı, vicdanlı, ahlaklı insanlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, Türkiye'nin çevresinin bir ateş çemberine döndüğüne dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak hem kendi vatandaşlarımız için hem de Filistin'deki ve bölgemizdeki tüm mazlumlar için güçlü olmaya, güçlü durmaya kararlıyız. İç cephemizi elbette sağlam tutmalıyız. Son olarak vurgulamak isterim ki 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Barışı, hakkı, adaleti savunmayı sürdüreceğiz. Filistin mücadelesinde şehit düşmüş olanların hepsini rahmetle yad ediyorum."

"Bana dokunmayan yılan bin yaşasın yaklaşımının sonu bir felakettir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, terör devleti İsrail'in Gazze ablukasının yeni başlamadığını kaydederek, "Karadan, denizden ve havadan uygulanan bu abluka, onlarca yıldır Gazze'ye nefes aldırmıyor. 2023'ten itibaren ise sadece şiddeti arttı." dedi.

Arıkan, Gazze'deki katliamın boyutunun çok büyük olduğunu dile getirerek, "Resmi rakamlar 50 bin dese de Birleşmiş Milletler Özel Raportörü, Gazze'de katledilen Filistinli sayısının 400 bini geçtiğini duyurdu. Öyle ki bu harabeye çevrilen şehirde aç bırakılan küçücük çocuklar ve masum siviller, bir kap yemek, bir avuç un alabilmek için gittikleri gıda dağıtım noktalarında tuzağa düşürülerek şehit ediliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Sanmayın ki hedef sadece Gazze'dir, hedef sadece İran'dır." diyen Arıkan, şunları söyledi:

"Hedef siyonist zihniyetin arz-ı mevud planıdır, hedef 'Büyük İsrail Projesi'dir. Hedef Şam, Halep, Bağdat'tır. Hedef Tebriz, Tahran, İsfahan'dır. Hedef Kahire, Sana, Cidde'dir. Hedef Beyrut, Amman, Trablus'tur. Hedef Urfa, Diyarbakır, Mardin'dir. Hedef Ankara'dır, İstanbul'dur, asıl hedef Türkiye'dir. Bu yüzden 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' yaklaşımının sonu bir felakettir. Çünkü o yılan bütün dünya için bir tehdittir ve insanlığın ürettiği bütün evrensel değerleri zehirlemektedir."

"Birlikte hareket ederseniz emin olun bir şey olmaz"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise 20 aydan beridir Gazze'de bir katliam yaşandığını, meydanların dolup boşaldığını, yardım konvoylarının yollara çıktığını ve kınamaların yapıldığını ama katliamların durdurulamadığını söyledi.

Yapıcıoğlu, 20 aydır direnen Filistinlilere sadece selam göndermekle yetinilmesinden dolayı vahşetin devam ettiğini belirterek, "Elde imkan yok, içecek su yok, yaralıyı tedavi edecek ilaç yok yarasını saracak gazlı bez yok ama Diren Hamas, Diren Filistin." diye konuştu.

Bütün devletleri siyonist devleti tanımaktan vazgeçmeye çağıran Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer bunu yapamıyorsanız hiç olmazsa şu katliam devam ettiği müddetçe hava sahanızı kapatın, limanlarınızı kapatın. ülkenizde bulunan diplomat kılıklı siyonist katilleri ülkenizden deport edin ve kendi elçiliklerinizi de kapatın. Korkmayın bir şey olmaz eğer birlikte hareket ederseniz emin olun bir şey olmaz."

Yapıcıoğlu, "Oradaki kardeşlerimize ihtiyaç duydukları malzemeleri göndermek için sadece karadan, denizden değil belki bulabildiğimiz her yoldan konvoylar oluşturup oraya yürümek gerekir. 20 aydır destansı bir direnişi ortaya koyan Gazzeli kardeşlerimizin imdadına yetişmek için elden ne geliyorsa yapmak gerekir." şeklinde konuştu.

"Bu savaş insanlıkla İsrail arasındadır"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gazze'de 60 bine yakın şehit olduğunu, her 17 dakikada bir çocuğun ya yaralandığını ya da şehit düştüğünü söyledi.

Davutoğlu, 75 bin çocuğun ya annesini ya da babasını, 25 bin çocuğun da her ikisini de kaybettiğini belirterek, "Bugün herkes çocuğunun başını okşarken bir Filistinli çocuğun acısını, ıstırabını, baba hasretini yüreğinde hissetmelidir. Hissetmezse ne Müslümandır, ne de insandır." dedi.

Savaşın, İsrail ve Gazze ya da İsrail'le Filistin arasında olduğunu zannedenlerin yanıldığını belirten Davutoğlu, "Bu savaş Hamas'la İsrail arasında değildir. Gazze'yle İsrail arasında değildir. Araplarla İsrail arasında da değildir. Bu savaş insanlıkla İsrail arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünyanın ilgisini İran'a çekip Gazze'yi unutturmaya çalışıyorlar"

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan da Gazze'nin Gazzelilerin ve Filistin için direnen, saldırılara, tehditlere, tacizlere üzerlerine yağan bombalara rağmen topraklarını terk etmeyen Filistinlilerin olduğunu dile getirdi.

Babacan, "Gazzeliler, hayatlarındaki her bir an yeryüzünden silininceye kadar katlediliyorlar. Toplu bir yıkımla karşı karşıyayız. Bir soykırımla karşı karşıyayız." dedi.

Babacan, İsrail'in 2 gündür olağanca gücüyle İran'a saldırdığına dikkati çekerek, "Bölgeyi ateş çemberine döndürmeye azmetmişler. Bir yandan da dünyanın ilgisini İran'a çekip Gazze'yi sözüm ona unutturmaya çalışıyorlar. Şöyle bakın son 48 saattir televizyonlarda yok. Bilinçlidir bu." diye konuştu.