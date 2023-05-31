Üsküdar'da Oyuncak Skuter Oynayan 8 Yaşındaki Kız Çocuğuna Servis Şoförü Çarptı, Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da evinin önünde oyuncak skuter ile oynayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen servis şoförü çevredekiler tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Meryem Akarsu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÜSKÜDAR'DA evinin önünde oyuncak skuter ile oynayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen servis şoförü çevredekiler tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Meryem Akarsu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 29 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde kaldırımda ikizi ile birlikte oyuncak skuter ile kayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya sokağa hızlı girdiği öne sürülen servis aracı çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kaçan şoförü durdurmaya çalıştı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrasında vatandaşlar kaçan servis aracının önünü kesti.

AÇAN ŞOFÖRÜN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANMASI KAMERADA

"KIZIM ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ, ÇOK HAYALLERİ VARDI"