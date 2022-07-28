Üsküdar'da otomobilde 3 kurşunla öldürülen kadının katili yakalandı ÜSKÜDAR'da Elif Güneş'i (32) otomobil içinde 3 kurşunla öldüren katil zanlısı Koray G.(34) Kadıköy'de polis ekiplerince yakalandı. ÜSKÜDAR'da Elif Güneş'i (32) otomobil içinde 3 kurşunla öldüren katil zanlısı Koray G.(34) Kadıköy'de polis ekiplerince yakalandı. Olay 23 Temmuz Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı Koray G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak Koray.G., Güneş'in peşini bırakmadı. Elif Güneş'e 'son kez görüşelim sana anlatacaklarım var' diyen adam Güneş'i, otomobil içinde silahla 3 el ateş edilerek vurdu. Saldırgan daha sonra Güneş'i hastaneye bırakarak kayıplara karıştı. 32 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. KADIKÖY'DE YAKALANDI Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri katil zanlısı Koray G.'yi Kadıköy'de yakaladı. Gözaltına alınan Koray G. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Ali Aksoyer Elif Güneş Üsküdar Kadıköy Güneş Güncel Haberler

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