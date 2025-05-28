Üsküdar'da Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı

Üsküdar'da Otomobil Yayaya ve Park Halindeki Araçlara Çarptı
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Kandilli'de yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir yaya kadına ve park halindeki araçlara çarparak yaralanmalara neden oldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Üsküdar'da bir otomobilin yayaya ve park halindeki araçlara çarpması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kandilli'de 25 Mayıs'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaya kadına ve park halindeki otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda kırıklar oluşan kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Kaza yapan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın sokağa girişi, yaya ve otomobillere çarpması ve çevredekilerin paniği yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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