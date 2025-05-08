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Üsküdar'da Otomobil ve Motosiklet Konvoyu Trafiği Tehlikeye Attı

Üsküdar'da Otomobil ve Motosiklet Konvoyu Trafiği Tehlikeye Attı
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Çamlıca Tüneli'nde meydana gelen otomobil ve motosiklet konvoyu, duraksayarak trafiği aksattı ve diğer sürücülerin geçişini engelledi. Tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar'da otomobil ve motosikletlerden oluşan konvoyun tünel içinde trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çamlıca Tüneli'nde çok sayıda otomobil ve motosikletten oluşan konvoy, duraksayarak trafiği aksattı. Araçlardaki kişiler camlardan sarktı, yüksek sesle müzik dinledi ve abartılı egzoz kullandı.

Konvoy sırasında zaman zaman yolu kapatan grup, diğer sürücülerin geçişini engelledi.

Grubun yaptığı tehlikeli hareketler, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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