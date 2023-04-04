ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI

ÜSKÜDAR'da iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'da iki otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bulgurlu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halit Kaplan'ın kullandığı 34 ACV 259 plakalı otomobil, 'U' dönüşü yapan Hakan Kılıçkaya'nın kullandığı 06 AEV 643 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 ACV 259 plakalı otomobil takla attı. Sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Halit Kaplan, ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Alemdağ Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.