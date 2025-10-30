Üsküdar'da Otomobil Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı
Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın sebebi olarak otomobilin sola dönüş yaparken durduğu belirtiliyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Küplüce Mahallesi'nde cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklete, sola dönüş yapmak için durduğu sırada karşı yönden gelen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi havaya savrularak yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, duran motosiklete otomobilin çarptığı ve motosikletteki kişilerin savrulduğu anlar yer alıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel