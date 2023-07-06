Üsküdar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Üsküdar'da Çamlıca Libadiye Tüneli'nden çıkan bir otomobil, Bulgurlu kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.