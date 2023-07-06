Üsküdar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Üsküdar'da Çamlıca Libadiye Tüneli'nden çıkan bir otomobil, Bulgurlu kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
ÜSKÜDAR otomobiliyle Çamlıca Libadiye Tüneli'nden çıkan sürücüsü, Bulgurlu kavşağa hızla girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından ağaca çarparak savruldu. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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