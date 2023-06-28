Üsküdar'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İrem Çelik'in kullandığı 34 EKK 952 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü İrem Çelik yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yan yatan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel