Üsküdar'da Motosiklet Kazasında Ölüme Neden Olan Sürücü Tahliye Edildi

Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Can Karaoğul'un tahliyesine karar verildi.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Karaoğul ile maktul Mustafa Gül'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu tarafından hazırlanan raporun dosyaya ulaştığını tutanağa geçirdi.

Raporda, sanığın otomobiliyle yerleşim yerinin dışındaki otoyolda orta şeritte seyir halinde olduğu, motosikletlinin de sol şeritte ilerlerken sağa manevra yaparak kısa mesafeden orta şeride girdiği, otomobilin seyir istikametini kapatan motosikletin arka kısımlarına çarparak kazanın meydana geldiği anlatıldı.

Kazada, otomobil sürücüsünün alabileceği bir önlem olmadığından kusurlu olmadığı değerlendirilen raporda, "Maktul Mustafa Gül, sevk ve idaresindeki motosikletle yerleşim yeri dışında, otoyolda sol şeritte seyir halindeyken sağa manevra yapmadan önce orta şeritte sağ gerisinden seyreden araçların varlığını ve seyir durumlarını yeterince kontrol etmesi gerekirken bu hususa riayet etmemiştir. Motosiklet sürücüsü, orta şeritte seyreden sanık sürücü idaresindeki otomobilin varlığına rağmen kontrolsüzce orta şeride girerek otomobilin seyir şeridini kapatmıştır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, maktulün kazada dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışları ile asli kusurlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Müştekilerin avukatı Ahmet Kaya Bakış, raporu kabul etmediklerini belirterek, mahkemeden yeni bir rapor aldırılmasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, gelen rapor üzerine sanığın tahliyesine karar verilmesini ve yeni rapor düzenlenmemesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada toplanan deliller ve tutuklulukta kaldığı süre dikkate alınarak sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Adli Tıp Kurumundan alınan daha önceki raporla yeni gelen rapor arasında kusur durumunun değerlendirilmesi bakımından fark bulunduğunu belirten mahkeme, dosyanın bu kez İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsüne gönderilip tarafların kusur durumlarının tespitinin yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Üsküdar'da 15 Ocak'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen Can Karaoğul yönetimindeki 34 ECJ 642 plakalı otomobil, Acıbadem Kavşağı yakınında Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Gül, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Karaoğul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Karaoğul'un olay sırasında 2,37 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtilerek, bu kapsamda "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.