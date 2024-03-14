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Üsküdar'da Motosiklet Kazasında Ölüme Neden Olan Sürücü Yargılanıyor

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Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Can Karaoğul'un, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Üsküdar'da otomobiliyle çarptığı motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü Can Karaoğul'un, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Karaoğul ile maktul Mustafa Gül'ün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, savunmasını yapan sanık Karaoğul, olaydan önceki gece alkol aldığını, sabah da aracıyla yola çıktığını anlatarak, "Çarpma sesi duyduktan ve aracın hava yastıkları açıldıktan sonra olayı fark ettim. Yaklaşık 100 metre kadar gittikten sonra durdum. Geriye doğru gittiğimde yerde bir erkeğin yattığını gördüm." diye konuştu.

Kurallara uygun olarak şeridinde seyir halinde olduğunu savunan Karaoğul, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Maddi zararı giderme talebim vardır." dedi.

Söz verilen Gül'ün ailesinin avukatı Ahmet Kaya Bakış, sanığın eyleminin "olası kast altında öldürme" suçunu oluşturduğunu, bu nedenle "görevsizlik kararı" verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyada henüz delillerin tam olarak toplanmadığı gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kazanın meydana geldiği yerin ilgili polis merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Daire Başkanlığı'ndan kaza görüntülerinin istenmesine karar veren mahkeme, görüntüler ulaştığında dava dosyasının kusur durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı'na gönderilmesine hükmetti.

Mahkeme, dosyanın görevsizlik kararıyla ağır ceza mahkemesine gönderilmesine yönelik talebin, deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Üsküdar'da 15 Ocak'ta, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen 34 ECJ 642 plakalı otomobilin sürücüsü Can Karaoğlu, Acıbadem Kavşağı yakınında Mustafa Gül'ün kullandığı 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen motosiklet sürücüsü Gül, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Karaoğul, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Karaoğul'un olay sırasında 2.37 promil alkollü olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, bu kapsamda sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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